Всё, что Сегодня нам приносит, Мы тщательно переберём. Хорошее себе оставим, А прочее — переживём. Прекрасного, доброго понедельника!.
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Всё, что Сегодня нам приносит, Мы тщательно переберём. Хорошее себе оставим, А прочее — переживём. Прекрасного, доброго понедельника!.