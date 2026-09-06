В Алматы спасатели помогли 80-летней женщине, запертой в квартире

Женщина оказалась заперта в квартире на седьмом этаже, передает inAlmaty.kz. Сообщение о происшествии поступило в службу 112.
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