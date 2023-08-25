Все помнят, что произошло между Кадыровым и Пригожиным еще даже до похода последнего на Москву. И попытка примириться на личной встрече тоже тогда не удалась.
Что сказали Кадыров и Стрелков о смерти Пригожина
Комментарии
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Владимир Байден
Маркова знаю, а вот тебя никогда не слышал... Следовательно ты никто и звать тебя никак
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5 час.
Валера Морозов
В любом случае виновата власть: или сделала сама или не контролирует.
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3 час.
Александр Данилин
Любитель пестрых галстуков. Больше о нем сказать нечего.
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2 час.
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