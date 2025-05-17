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Северный флот России отрабатывает маневры по ликвидации субмарин в Баренцевом море

Северный флот России отрабатывает маневры по ликвидации субмарин в Баренцевом море

В Баренцевом море российская поисково-ударная группа Северного флота, включая БПК "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", отрабатывает маневры по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника совместно с авиацией.

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