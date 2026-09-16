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TRENDYMEN

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Когда нужно менять смартфон: 3 простых правила экспертов

Когда нужно менять смартфон: 3 простых правила экспертов

Маркетологи крупных брендов каждый сентябрь пытаются убедить, что прошлогодний флагман превратился в тыкву, а новый титановый корпус с искусственным интеллектом спасет вас от одиночества.

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