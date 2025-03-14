Закончили подсчет денег, изъятых в ходе ареста командного состава одной из дивизии 20-й армии. Общая сумма 8 млрд.
Кто «открывал ворота» на Курщину?
Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
Вор должен сидеть. А за измену Родине - расстрел!
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6 час.
Александр Ляшенко
Ты бы не прикрывался странным ником, Хинштейна бы не трогал,а по делу писал. "Это просто безобразие на уровне ГОСИЗМЕНЫ и не иначе. До чего же люди опаскудились." что за дичь от тебя, о каком безобразии, ты мямлишь?Воровство в МО в области, на военных объектах, во время СВО, это предательство, госизмена.
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5 час.
Александр Ляшенко
Как вы это узнали, поделитесь!
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5 час.
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