Кто «открывал ворота» на Курщину?

Александр Ляшенко

Ты бы не прикрывался странным ником, Хинштейна бы не трогал,а по делу писал. "Это просто безобразие на уровне ГОСИЗМЕНЫ и не иначе. До чего же люди опаскудились." что за дичь от тебя, о каком безобразии, ты мямлишь?Воровство в МО в области, на военных объектах, во время СВО, это предательство, госизмена.