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Кубок Башкортостана. «Динамо» сыграет с «Северсталью», «Салават» против «Локомотива»

В Уфе продолжается Кубок республики Башкортостан.  Кубок республики Башкортостан 2-й тур «Северсталь» — «Динамо» – 13:00   «Салават Юлаев» — «Локомотив» – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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