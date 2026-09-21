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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игонин о Соболеве: «Ему было важно почувствовать себя значимым в «Зените». Сейчас у него совсем другое отношение – дело не в конкуренции, а в том, как он тренируется и настраивается»

Бывший полузащитник « Зенита » Алексей Игонин высказался об игре Александра Соболева в текущем сезоне.

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