Красотка

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7 оттенков волос, которые всегда будут в моде

7 оттенков волос, которые всегда будут в моде

Мы все обожаем перемены и ревностно следуем за модными веяниями. Но, тем не менее, наступает время, когда каждая из нас определяет для себя свою цветовую гамму волос и решается на ее изменение исключительно в определенных, комфортных рамках.

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