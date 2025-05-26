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Царьград

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Ева Карицкая обвиняется в клевете: дело связано с гибелью рэпера в Таиланде

Ева Карицкая обвиняется в клевете: дело связано с гибелью рэпера в Таиланде

На бывшую жену российского рэпера Паши Техника, Еву Карицкую, возбуждено уголовное дело о клевете. Инициатором стала клиника на Пхукете, где рэпер умер после лечения.

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