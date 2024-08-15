Гуцул: власти Молдавии не будут помогать гагаузским аграриям

Власти Молдавии не будут помогать гагаузским аграриям, так как Кишинев в рамках политической борьбы с оппозицией стремится уменьшить бюджет автономии, заявила исполнительный секретарь молдавского блока "Победа", глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
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