Гуцул: власти Молдавии не будут помогать гагаузским аграриям

Власти Молдавии не будут помогать гагаузским аграриям, так как Кишинев в рамках политической борьбы с оппозицией стремится уменьшить бюджет автономии, заявила исполнительный секретарь молдавского блока "Победа", глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.