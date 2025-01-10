Мирный атом: в Челябинской области построят новую АЭС

Рассказываем, где именно, и в какие сроки.Проект строительства Челябинской АЭС, заложенный в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года, предполагает возведение атомной электростанции в поселке Метлино, Озёрского городского округа.