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Царьград

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Мирный атом: в Челябинской области построят новую АЭС

Мирный атом: в Челябинской области построят новую АЭС

Рассказываем, где именно, и в какие сроки.Проект строительства Челябинской АЭС, заложенный в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года, предполагает возведение атомной электростанции в поселке Метлино, Озёрского городского округа.

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