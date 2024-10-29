В Брянской области ликвидированы иностранные наемники. Иллюстрация: стоп-кадр / ТК Скабеевой Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала кадры ликвидированных иностранных наемников, которые накануне пытались проникнуть в Брянскую область.
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