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Макрон может ввести войска на Украину, если фронт СВО сдвинется на запад

Макрон может ввести войска на Украину, если фронт СВО сдвинется на запад

Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Об этом сообщил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

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