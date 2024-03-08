Макрон может ввести войска на Украину, если фронт СВО сдвинется на запад

Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Об этом сообщил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.
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