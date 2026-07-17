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Газета.ру

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Психиатр Бирина: страх перед браком может быть связан с бегством от взрослости

Психиатр Бирина: страх перед браком может быть связан с бегством от взрослости

Мужчина может испытывать страх перед официальным браком из-за нежелания брать на себя ответственность, неудачного опыта в прошлом, а также в результате психологических установок, которые были сформированы в детстве.

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