Психиатр Бирина: страх перед браком может быть связан с бегством от взрослости

Мужчина может испытывать страх перед официальным браком из-за нежелания брать на себя ответственность, неудачного опыта в прошлом, а также в результате психологических установок, которые были сформированы в детстве.
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