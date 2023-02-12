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Дэнни Грин подпишет однолетний контракт с «Кавс» на 2 млн долларов

«Кливленд» договорился о деталях сделки с атакующим защитником Дэнни Грином, который покинет «Хьюстон» после выкупа контракта.

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