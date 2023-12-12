Екатеринбургский девелопер сделал бравурный отчет на фоне кризиса рынка недвижимости

Строительная отрасль России после введения крупномасштабных западных санкций столкнулась с целым рядом системных проблем: нехватка инвестиций, рабочей силы, квалифицированных профессиональных кадров, отечественных строительных материалов.
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