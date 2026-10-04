Испанцы ликуют: им удалось ограбить владельцев квартиры

В Испании масштабные протесты. Из роскошной квартиры выселили пожилую даму, которая прожила там почти нахаляву 70 лет или около того.
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