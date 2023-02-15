Этот таинственный мир

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Бримхэм Рокс

Бримхэм Рокс

Бримхэм Рокс - природный объект, расположенный в 13 км от Харрогейта в Северном Йоркшире, Англия.Это место известно своими выветренными и изъеденными водой скалами, которые образовались более 325 миллионов лет назад и приобрели причудливые формы.

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