Бримхэм Рокс - природный объект, расположенный в 13 км от Харрогейта в Северном Йоркшире, Англия.Это место известно своими выветренными и изъеденными водой скалами, которые образовались более 325 миллионов лет назад и приобрели причудливые формы.
Бримхэм Рокс - природный объект, расположенный в 13 км от Харрогейта в Северном Йоркшире, Англия.Это место известно своими выветренными и изъеденными водой скалами, которые образовались более 325 миллионов лет назад и приобрели причудливые формы.
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