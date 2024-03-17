11 вещей, на которые мы зря тратим деньги

С помощью яркой рекламы производители умудряются втюхать нам совершенно бесполезные вещи. Мы старательно ищем эти предметы на полках магазинов, тратим немалые деньги, честно советуем друзьям и близким, а после с разочарованием выясняем, что толку от них ноль.
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