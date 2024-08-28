В Астрахани адвоката подозревают в серии мошеннических действий со своими клиентами

Сумма по двум эпизодам, которую тот намеревался заполучить, составляет почти 4,5 млн рублей. Руководителем следственного управления СКР по Астраханской области генерал-лейтенантом юстиции Ибрагимом Могушковым возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество.
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