В Астрахани адвоката подозревают в серии мошеннических действий со своими клиентами

Сумма по двум эпизодам, которую тот намеревался заполучить, составляет почти 4,5 млн рублей. Руководителем следственного управления СКР по Астраханской области генерал-лейтенантом юстиции Ибрагимом Могушковым возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество.