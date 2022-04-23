Кирилл Капризов стал 1-й звездой дня в НХЛ. Российский форвард «Миннесоты» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Сиэтлом» (6:3) и достиг отметки 100 очков за сезон.
Популярные статьи
- Джимми Батлер забил сверху с фолом после аллей-упа
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
Свежие комментарии