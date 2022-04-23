Капризов стал 1-й звездой дня в НХЛ

Кирилл Капризов стал 1-й звездой дня в НХЛ. Российский форвард «Миннесоты» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Сиэтлом» (6:3) и достиг отметки 100 очков за сезон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх