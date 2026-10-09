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Царьград

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Онугха опроверг слухи о прилётах Галицкого на вертолёте в "Краснодар"

Онугха опроверг слухи о прилётах Галицкого на вертолёте в "Краснодар"

Форвард «Родины» Герман Онугха заявил, что никогда не видел, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий совершает посадку на вертолёте на тренировочной базе.

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