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Премьер-министр Болгарии обсудил с Урсулой фон дер Ляйен реформы для ПВУ

Премьер-министр Болгарии обсудил с Урсулой фон дер Ляйен реформы для ПВУ

Партнерство в различных реформах для реализации Плана восстановления и устойчивости (ПВУ) обсудил премьер-министр Росен Желязков с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, 22 января передает Болгарское национальное радио.

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