Новоаннинский район голосует: участковая избирательная комиссия 2821 делится своей атмосферой😍😍😍 По состоянию на 15 часов 17 марта явка избирателей в Волгоградской области составила 73,65%.
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Новоаннинский район голосует: участковая избирательная комиссия 2821 делится своей атмосферой😍😍😍 По состоянию на 15 часов 17 марта явка избирателей в Волгоградской области составила 73,65%.