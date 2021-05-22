Кто и с какой целью искажает историю о якобы признанных Лигой Наций границах Грузинской Демократической Республики 1918-21 годов? Кто и с какой целью искажает историю? Кто сводить с ума людей фальшивыми информациями и ложными картами, на которых изображены якобы «Границы Грузинской Демократической Республики 1918-21 годов, якобы утвержденные Лигой Наций? И это в то время, когда ни Лига Наций, ни вообще ни одна международная организация в принципе не может «утвердить» государственную границу.