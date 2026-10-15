США выделяют до 12 млрд долларов на создание стратегического резерва критических металлов и заранее закрепляют поставки ещё не добытого сырья, тогда как России при огромных запасах в недрах предстоит решить, кто построит перерабатывающие заводы и обеспечит отечественную промышленность готовыми материалами.