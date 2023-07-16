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Зеленскому сейчас не позавидуешь

Зеленскому сейчас не позавидуешь

Если первый день саммита был примечательным, то второй день был просто шикарным. Зеленского опускали все, кто только мог, от западных таблоидов до простых ютуберов.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Да уж.
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14 час.
Виталий Кирпиченко
Украинцы. не теряте надежды. третий еврей будет то. что надо! может. не вам. но опять с мечтой о красивых трусиках. Да и этому что плакать -- миллиарды чай не пахнут. с ними не пропадёт нигде.
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14 час.
Алексей Куницын
Клоун, Нарко-Президент, Приемник Бандеры - колется, нюхает и даже не считает нужным это скрывать!!! Зеленский сольёт Украину из-за за передоза наркотиков, или Американцы ему сами сделают передоз. Украина давно стала гангреной Запарной Европы, Зеленский Украину по кусочкам расчленит.
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13 час.

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