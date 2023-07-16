Если первый день саммита был примечательным, то второй день был просто шикарным. Зеленского опускали все, кто только мог, от западных таблоидов до простых ютуберов.
Зеленскому сейчас не позавидуешь
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Да уж.
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14 час.
Виталий Кирпиченко
Украинцы. не теряте надежды. третий еврей будет то. что надо! может. не вам. но опять с мечтой о красивых трусиках. Да и этому что плакать -- миллиарды чай не пахнут. с ними не пропадёт нигде.
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14 час.
Алексей Куницын
Клоун, Нарко-Президент, Приемник Бандеры - колется, нюхает и даже не считает нужным это скрывать!!! Зеленский сольёт Украину из-за за передоза наркотиков, или Американцы ему сами сделают передоз. Украина давно стала гангреной Запарной Европы, Зеленский Украину по кусочкам расчленит.
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13 час.
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