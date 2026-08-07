В Таиланде проверяют версию о связях полицейских с бандой убийц русских брата и сестры

Диану и Романа Назимовых убили в конце июля, чтобы завладеть их мотоциклом.Правоохранительные органы Таиланда и администрация провинции Чонбури, на территории которой находится Паттайя, проверяют возможную причастность сотрудников полиции и других госслужащих к деятельности банды, убившей брата и сестру Назимовых.