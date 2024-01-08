В конгрессе США потребовали от Остина деталей о госпитализации

Global Look Press/Chad Mcneeley/Dod Члены комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США призвали главу Пентагона Лллойда Остина объяснить детали его госпитализации и причины ее утаивания.
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