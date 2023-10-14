По словам руководителя Ubisoft, физические продажи продолжат снижаться, но есть “рынок коллекционных изданий”Ubisoft недавно объединила усилия с Activision для получения прав на потоковую передачу таких игр Activision Blizzard, как Call of Duty, в обозримом будущем, а французский игровой гигант теперь предложил некоторые интересные идеи, когда дело доходит… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.