По словам руководителя Ubisoft, физические продажи продолжат снижаться, но есть “рынок коллекционных изданий”Ubisoft недавно объединила усилия с Activision для получения прав на потоковую передачу таких игр Activision Blizzard, как Call of Duty, в обозримом будущем, а французский игровой гигант теперь предложил некоторые интересные идеи, когда дело доходит… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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