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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам руководителя Ubisoft, физические продажи продолжат снижаться, но есть...

По словам руководителя Ubisoft, физические продажи продолжат снижаться, но есть...

По словам руководителя Ubisoft, физические продажи продолжат снижаться, но есть “рынок коллекционных изданий”Ubisoft недавно объединила усилия с Activision для получения прав на потоковую передачу таких игр Activision Blizzard, как Call of Duty, в обозримом будущем, а французский игровой гигант теперь предложил некоторые интересные идеи, когда дело доходит… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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