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Подземное энергохранилище сможет обогревать финский город целый год

Подземное энергохранилище сможет обогревать финский город целый год

Финская компания Vantaan Energia анонсировала постройку нового крупного хранилища энергии. Оно предназначено для нужд города Вантаа, который находится в четвертом по численности населения муниципалитете страны.

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