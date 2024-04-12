Подземное энергохранилище сможет обогревать финский город целый год

Финская компания Vantaan Energia анонсировала постройку нового крупного хранилища энергии. Оно предназначено для нужд города Вантаа, который находится в четвертом по численности населения муниципалитете страны.
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