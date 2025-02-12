Освобождённый американец Фогель заявил Трампу, что был помилован Путиным

Приговорённый в России к 14 годам тюремного заключения за контрабанду и хранение наркотиков бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель заявил, что был помилован президентом РФ Владимиром Путиным.
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