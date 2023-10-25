На Западе искали того русского, кто за день "уронил" 7 самолётов неприятеля. Когда нашли – испугались ещё сильнее, прозвав его "Преступник"

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Комментарии
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светлана иноземцева
Россия вперёд!Мы молимся за вас!✊
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4 д.
ВС
Вадим Скоробогатов
БРАВО...БРАВО...БРАВО...Россия...только вперёд...Молодцы ребята...Восхищаемся.
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4 д.
sss
эту тварь который пытался летчиков отравить нужно казнить принародно!
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4 д.

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