В МЧС опровергли сообщения о пожаре в здании Минобороны РФ

Представители МЧС опровергли сообщения о пожаре в здании Минобороны РФ в Москве, передает ТАСС.Ранее агентство со ссылкой на экстренные службы сообщало, что возгорание произошло на одном из балконов в здании ведомства на Фрунзенской набережной.