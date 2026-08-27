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Можем, когда надо: отечественные танталовые микрочипы

Можем, когда надо: отечественные танталовые микрочипы

Чип с танталовыми резонаторами, изготовленный в «Квантум Парке». Источник — fmn.bmstu.ruВсем чипам чипС 2022 года в России наблюдается поистине взрывной рост государственного финансирования разработок в области микроэлектроники.

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