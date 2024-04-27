Река Уй поднялась и выгнала из деревни в Новосибирской области людей и животных

В Кыштовском районе вышедшая из берегов река затопила несколько домов в деревне Орловка.В Новосибирской области резкий подъём воды в реке Уй на территории Кыштовского района вынудил местное население покидать дома и вывозить животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии