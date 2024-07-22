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Арбузы и дыни могут подорожать на 50 процентов

Арбузы и дыни могут подорожать на 50 процентов

Арбузы и дыни в России могут подорожать на 50 процентов к уровню прошлого года. По словам бахчеводов, эта весна выдалась для них максимально сложной: сначала плантации побили заморозки, потом — нашествие вредителей, а теперь донимает засуха, установившаяся в части «арбузных» регионов.

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