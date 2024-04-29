На активиста Кашапова и его брата-близнеца завели административные дела

Набережночелнинский городской суд Татарстана составил административные протоколы в отношении бывшего главы Всетатарского общественного центра Рафиса Кашапова (признан в РФ иноагентом) и его брата-близнеца Нафиса.
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