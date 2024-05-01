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Дочь Андрея Тропилло: отец умер в Финляндии и не мог приехать в РФ

Дочь Андрея Тропилло: отец умер в Финляндии и не мог приехать в РФ

РИА Новости/Алексей Даничев В последние годы музыкальный продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло проживал в Финляндии и не мог приехать на родину в связи с ограничениями на границе, сообщила РЕН ТВ его дочь Полина Тропилло.

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