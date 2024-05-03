НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гасперини об 1:1 с «Марселем»: «Хороший результат, но дома «Аталанта» должна сыграть лучше, чем сегодня» 

«Отличный гол [Скамакки], хорошее движение и своевременный пас. Очевидно, что в матчах такого рода важно создавать больше моментов, как это должно быть в Бергамо, потому что по-настоящему снова играть остро мы начали лишь в конце матча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх