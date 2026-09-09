Ксения Алферова впервые вышла в свет после развода с Егором Бероевым

52-летняя Ксения Алферова впервые появилась на публике после новостей о разводе с Егором Бероевым и беременности его молодой супруги Анны Панкратовой.
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Ксения Алферова - красавица и умница!! ВСЕГО ЕЙ ХОРОШЕГО!!