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Ксения Алферова впервые вышла в свет после развода с Егором Бероевым

Ксения Алферова впервые вышла в свет после развода с Егором Бероевым

52-летняя Ксения Алферова впервые появилась на публике после новостей о разводе с Егором Бероевым и беременности его молодой супруги Анны Панкратовой.

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