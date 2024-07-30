Предполагаемого убийцу трех детей назвали интровертом из хорошей семьи

Интровертом, который жил в деревне неподалеку от английского города Саупорт со своей «хорошей семьей» из Руанды, был 17-летний подросток, задержанный по подозрению в нападении с ножом, сообщает 30 июля Daily Mail.
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