В Госдуме предложили обязать магазины бесплатно раздавать ряд продуктов

Письмо с предложением закрепить в законодательстве обязанность владельцев магазинов организовывать специальные полки для бесплатных продуктов с истекающим сроком годности (фудшеринг) на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, 20 декабря сообщает ТАСС.
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