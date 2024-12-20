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В Госдуме предложили обязать магазины бесплатно раздавать ряд продуктов

В Госдуме предложили обязать магазины бесплатно раздавать ряд продуктов

Письмо с предложением закрепить в законодательстве обязанность владельцев магазинов организовывать специальные полки для бесплатных продуктов с истекающим сроком годности (фудшеринг) на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, 20 декабря сообщает ТАСС.

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