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Запад решил отключить РФ от международной авиационной доменной зоны

Запад решил отключить РФ от международной авиационной доменной зоны

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, швейцарская компания услуг для гражданской авиации SITA решила закрыть авиатранспортным компаниям из России доступ к администрируемой ею международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .

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