Запад решил отключить РФ от международной авиационной доменной зоны

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, швейцарская компания услуг для гражданской авиации SITA решила закрыть авиатранспортным компаниям из России доступ к администрируемой ею международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .
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