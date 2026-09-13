Акустический детектор дронов

В современном мире, где небо всё чаще становится ареной технологических конфликтов, вопрос обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приобретает критическое значение.
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