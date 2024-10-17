Тайвань призвал утихомирить Китай из-за проведенных учений НОАК

Министерство национальной обороны Тайваня считает прошедшие у берегов острова учения морских сил Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) прямой угрозой собственной безопасности, поэтому призывает членов ООН утихомирить Китай и осудить за их проведение, которое также отметилось нарушениями международного права.
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