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ФСИН России построит семь "суперколоний"

ФСИН России построит семь "суперколоний"

Согласно федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)», Федеральная служба исполнения наказаний России планирует до 2035 года создать семь инновационных учреждений объединённого типа, которые будут включать в себя колонию, тюрьму и следственный изолятор .

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