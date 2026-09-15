ФСИН России построит семь "суперколоний"

Согласно федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)», Федеральная служба исполнения наказаний России планирует до 2035 года создать семь инновационных учреждений объединённого типа, которые будут включать в себя колонию, тюрьму и следственный изолятор .