История и археология: Бес опечатки: особенности советской цензуры или что грозило редакторам и цензорам за обычные опечатки?

Закон о печати, отменивший цензуру вступил в силу в августе 1990 года. Хотя юридически это и означало, что системы, которая словно цербер охраняла светлые умы советских жителей от «вредной» и идеологически неправильной информации», больше нет, но ее отголоски звучат до сих пор.