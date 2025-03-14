Мартовское обновление Windows 11 24H2 привело к массовым сбоям и «Синим экранам смерти»

Очередной патч для Windows 11 24H2 оказался крайне нестабильным и изобилует сбоями. Пользователи массово сообщают о зависаниях на этапе установки, BSoD («Синий экран смерти») и невозможности загрузить систему.
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